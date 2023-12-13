Москва, 13 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Банк «Траст» продал свою долю в Объединённой вагонной компании профильному инвестору, сообщил 13 декабря председатель правления банка Александр Соколов.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии. Сделка закрыта, деньги пришли», — заявил Соколов в интервью РБК.

Он пояснил, что не станет раскрывать покупателя из-за важности этой сделки для государства. Единственное, о чём сообщить, что купил акции профильный инвестор, отметил предправления «Траста».

По его словам, ОВК в сегменте инновационного вагоностроения занимает более 80% рынка. Соколов уточнил, что произошла прямая продажа активов без объявления торгов, поскольку предприятие — стратегический актив.

Объединённая вагонная компания — один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России, входит в список системообразующих организаций.

В состав холдинга ПАО НПК «Объединённая вагонная компания» входят, в том числе «Тихвинский вагоностроительный завод», «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш», вагоноремонтное предприятие «ТСЗ «Титран-Экспресс».

«Тихвинский вагоностроительный завод» в 2022 году находился в вынужденном простое из-за проблем с поставками кассетных подшипников. Затруднения возникли из-за западных санкций, простой длился два с половиной месяца.