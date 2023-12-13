Москва, 13 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Херсонской области правоохранители задержали Рустама М., который в 2016 году, будучи членом запрещённой в РФ украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», участвовал в блокаде Крыма. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным собеседника агентства, 58-летний Рустам жил в Геническом районе Херсонской области, в селе Счастливцеве. Правоохранители установили, что мужчина состоял в незаконном вооружённом формировании, которое в октябре 2016 года организовало на границе Херсонской области и Крыма незаконные блокпосты, блокируя доставку продовольствия и других важных товаров для населения Крыма.

Мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

«Батальон имени Номана Челебиджихана» был сформирован в 2015 году преимущественно из крымских татар. Его участники принимали участие в блокаде Крыма, а также в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ в качестве диверсионно-разведывательных групп. В июне 2022 года Верховный суд России признал группировку террористической и запретил на территории России.

В марте российские правоохранители также задержали гражданина Украины, участвовавшего в деятельности запрещённой организации. Мужчина вступил в батальон семь лет назад и принимал активное участие в его деятельности.