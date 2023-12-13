Москва, 13 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Видеостриминговый сервис Twitch должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей за отказ подчиниться предписанию, выданному Роскомнадзором. Такое решение 13 декабря вынес Таганский районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд признал виновным Twitch Interactive по статье 19.7.10-4 КоАП РФ. Какие именно требования регулятора отказался выполнить сервис, в суде не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, Twitch уже не первый раз привлекают к ответственности. 4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис на 800 тыс. рублей за неудаление роликов, которые содержат запрещённую к показу на территории России информацию. Twitch Interactive Inc. признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей.

В сентябре суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за повторный отказ от локализации личных данных россиян. Кроме того, в июле и августе 2023 года Twitch штрафовали за неудаление фейков о специальной военной операции России на Украине. Суд обязал тогда организацию выплатить суммарно 7 млн рублей. Речь шла о видеороликах и текстах, содержащих недостоверную информацию об СВО, а также о подрыве Каховской ГЭС.