Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Исполнитель убийства депутата Государственной думы Галины Старовойтовой в 1998 году Виталий Акишин отозвал из суда ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое он подал накануне. Об этом 13 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал обращение Виталия Акишина, которым он отзывает своё ходатайство об условно-досрочном освобождении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Осуждённый не уточнил, почему принял такое решение, однако заявил о некоем «форс-мажоре», за который попросил у суда прощения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Акишин подал в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство о досрочном освобождении. В нём осуждённый попросил, чтобы по истечении установленного законодательством срока ему заменили не отбытую часть наказания принудительными работами.

Правозащитника и сопредседателя партии «Демократическая Россия», депутата Госдумы Галину Старовойтову застрелили в конце ноября 1998 года в подъезде её дома в центре Санкт-Петербурга. В июне 2005 года петербургский суд приговорил обвиняемых в преступлении Юрия Колчина и Акишина к 20 и 23,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Двоих подсудимых — Игоря Краснова и Юрия Ионова, оправдали, и ещё двоих — Алексея Воронина и Игоря Лелявина, освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

В 2015 году Октябрьский районный суд Петербурга признал Михаила Глущенко виновным в организации убийства своей коллеги Старовойтовой. Срок отбывания Глущенко в тюрьме должен закончиться 15 июня 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал ему в просьбе об условно-досрочном освобождении.