Москва, 13 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Если власти РФ понизят возраст досрочного выхода на пенсию, это будет целесообразный шаг, от которого выиграют многие жители страны. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Колганов.

АНО «Национальные приоритеты»

Ранее стало известно, что в Государственной думе предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию.

«Реальная продолжительность активного рабочего периода большинства людей, занятых физическим трудом, не соответствует принятым пороговым значениям выхода на пенсию. К моменту выхода на пенсию подавляющее количество людей, занятых физическим трудом, утрачивают работоспособность», — напомнил Колганов.

Поэтому он назвал целесообразным тот шаг, который предлагают сделать депутаты.

«Конечно, если возраст досрочного выхода на пенсию снизят, это, разумеется, увеличит нагрузку на Социальный фонд. Но если следовать логике, что любое мероприятие, улучшающее положение граждан, увеличивает финансовую нагрузку на бюджет, то получится, что такие меры вообще никогда нельзя предпринимать», — подчеркнул Колганов.

В свою очередь, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заметила, что в представленном законопроекте предлагается уменьшить на пять лет период требуемого стажа для досрочного выхода на пенсию при большом стаже работы для мужчин и для женщин. При этом нижняя граница выхода на пенсию остается без изменений: не ранее наступления возраста 55 лет для женщин и 65 для мужчин.

«С учётом того, что нижняя граница по возрасту остаётся без изменений, пока сложно измерить эффект, который эта мера окажет на экономику в целом, однако для граждан с большим стажем работы предложенная мера может быть интересной, в особенности на фоне роста средней продолжительности жизни. Если статистические оценки авторов законопроекта окажутся верны, то его принятие позволит увеличить собираемость взносов в Социальный фонд РФ, а значит, уменьшить размер бюджетного трансферта на покрытие его дефицита», — сказала Финогенова.

Однако она усомнилась в том, что предложенные депутатами меры позволят снизить масштабы такого явления, как выплата заработных плат «в конвертах».

«Во многом работники соглашаются на получение зарплаты «в конвертах» по причине экономии на налогах. В частности, речь идёт о взносах в Социальный фонд РФ, которые составляют для работодателя почти треть от начисленной работнику зарплаты. Поскольку рубль сегодня дороже рубля завтра, сложно оценить, насколько обещание досрочного выхода на пенсию через тридцать лет сможет стимулировать текущих работников отказаться от «серых» схем получения зарплат. Однако, если этот законопроект будет принят, то он может быть интересен именно тем, кому до выхода на пенсию осталось несколько лет», — подытожила Финогенова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутатскую инициативу по снижению возраста досрочного выхода на пенсию могут рассмотреть уже сегодня, 13 декабря. Как сообщают авторы законопроекта, согласно действующему законодательству, мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет, и женщинам со стажем 37 лет может назначаться страховая пенсия по старости на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста.

Однако парламентарии предлагают снизить размер такого стажа до 37 лет и 32 лет соответственно. По их мнению, такие меры позволят стимулировать работающих граждан выбирать сферу с «белой» заработной платой и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Звучат предположения, что из «серой» зоны удастся вывести до 50% заработной платы.

До этого стало известно, что в России с 1 января 2024 году страховую часть пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в будущем году вырастет до 8134,9 рубля.

При этом опрос, проведённый «СберНПФ», показал — россияне считают, что размер пенсии, необходимой для поддержания качественного уровня жизни, в России должен составлять 59,2 тыс. рублей.