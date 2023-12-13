Москва, 13 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина играет всё более стабилизирующую роль на международном уровне, а отношения России и Китая находятся в самом лучшем состоянии за всю историю. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Наилучший период своей истории переживают российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — сказал он.

Глава МИД отметил, что роль насыщенного доверительного диалога на высшем уровне между Москвой и Пекином трудно переоценить.

«Только в этом году состоялись два российско-китайских саммита», — напомнил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений. По его словам, отношения двух стран характеризуются вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством.

Президент Владимир Путин 17 ноября заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. Он также указал на установившееся между двумя странами высокое доверие.