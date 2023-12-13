Кривошеинский район, Томская область, 13 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Томской области завершили расследование уголовного дела по факту убийства сельского фельдшера двумя жителями села Иштан в Кривошеинском районе. Также их обвинили в укрывательстве преступления, хранении наркотиков и боеприпасов. Материалы дела уже отправили в суд, сообщил региональный СК.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в убийстве фельдшера, укрывательстве преступления, незаконном приобретении и хранении наркотических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию», — заявили в ведомстве.

Хозяин дома и его 41-летний гость 25 сентября этого года распивали дома алкоголь. В какой-то момент на одном из них загорелась одежда, он получил ожоги. После этого они вызвали фельдшера для получения медицинской помощи.

Впоследствии между прибывшей по вызову фельдшером и гостем завязался конфликт, во время которого он её избил. Она скончалась на месте от множественных ударов по голове и телу. Наутро подельники захоронили женщину в лесном массиве.

«Впоследствии хозяин дома помог гостю вывезти тело женщины из дома и сокрыть следы преступления. При обыске по месту проживания у него были обнаружены винтовочные патроны калибра 5,6 в количестве 50 штук, которые он незаконно хранил дома», — рассказали следователи.

В то же время 41-летний гость, как сообщается, незаконно собрал и хранил в доме каннабис (марихуану) в большом количестве.

Один из обвиняемых находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА Регнум, в Уфе мужчину задержали за убийство пожилой женщины и нападения на прохожих. 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых без видимых причин он напал на 81-летнюю женщину. Злоумышленник ударил её по голове, травма оказалась смертельной. Кроме того, несколько человек обратились в полицию и заявили, что получили травмы при схожих обстоятельствах.