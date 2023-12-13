Москва, 13 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Сделанные во время визита главы киевского режим Владимира Зеленского в Вашингтон заявления президента США Джо Байдена свидетельствуют о коренной перемене взглядов американских властей на украинский конфликт. Такое мнение 13 декабря высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

По словам Медведева, речь Байдена во время визита Зеленского, в ходе которой он говорит о «победе» Киева, симптоматична, из-за чего её стоит разобрать.

«Итак, по Байдену, «победа» теперь означает, что … «Украина является независимым государством» — т.е. виктория уже в том, что «страна» просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова», — написал он.

Зампред Совбеза также обратил внимание на слова Байдена о том, что Украина «может защитить себя сегодня», так как в этом случае американский лидер ничего не сказал про завтра и не упомянул никакого контрнаступления ВСУ или их продвижения вперёд.

«Неважно, с какими последствиями и чем. Например, «защитить себя» в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения», — уточнил Медведев.

Он добавил, что слова Байдена указывают на то, что Украина должна «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий, продвижение российских военных, а также на понимание того, что Россия будет и дальше неизбежно «давить неонацистов»

«Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм. Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого «успеха» бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте…», — заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Байден заявил, что Белый дом ускоренно приближается к пределу, после которого у него не будет возможности помогать Украине, если Конгресс не одобрит дополнительных бюджетных ассигнований Киеву. При этом он добавил, что власти США продолжат поставлять Киеву критически важное вооружение и технику, пока у них имеются такие возможности.

Ранее в этот же день лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч Макконнелл усомнился в том, что Конгресс США сможет согласовать дополнительный пакет помощи Киеву до начала рождественских каникул. Он отметил, что такой исход практически невозможен.

Корреспондент Марк Стоун в публикации для телеканала Sky News написал о том, что у Зеленского началась паникаиз-за возможности прекращения помощи Украине от США.