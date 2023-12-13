Москва, 13 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царёвой обнаружили в московской квартире, сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Анна Царёва

Девушку нашли мёртвой в спальне квартиры, в которой она проживала. Выехавшие на место сотрудники полиции не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Тело нашли родители Царёвой.

Как рассказал источник, 35-летняя журналистка 10 декабря жаловалась родственникам на плохое самочувствие. Несколько дней у неё была повышенная температура. Позднее девушка перестала выходить на связь.

Теперь полиция начала проверку, чтобы установить точную причину смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в августе пропавшего в Челябинской области телеведущего Александра Нурмухаметова нашли мёртвым. Тело нашли недалеко от горнолыжного центра «Банное» в Абзелиловском районе Башкирии. 34-летний ведущий пропал после участия в музыкальном фестивале. Он также побывал на пляже «Родина», где помогал в организации вечеринки. В последнем телефонном разговоре он сказал своей девушке, что собирается отдохнуть в номере.