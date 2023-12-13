Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, 13 декабря, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбудили уголовное дело после издевательств двух подростков над 82-летней местной жительницей. Об этом сообщил региональный СК.

СУ СК России по Новосибирской области

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении пожилой женщины», — заявили в ведомстве.

В декабре этого года в одном из сёл в Коченёвском районе двое молодых людей в возрасте 13 и 14 лет угрожали женщине, требуя деньги, после чего обокрали её. Происходящее они записали на видео.

В СК решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).

В прокуратуре Новосибирской области добавили, что контролируют ход и результаты расследования дела. Местная полиция установила личности подростков, их доставили в отдел по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум 12 мая, в Московской области блогеры снимали на видео, как жестоко избивают пожилую женщину-инвалида. Предварительно уточнялось, что издевательства над 79-летней пенсионеркой организовал 19-летний сосед за то, что она якобы у него что-то украла. В результате нападения пенсионерка получила серьёзные травмы. Позже она скончалась в медицинском учреждении.