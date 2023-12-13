Москва, 13 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Суд в Волгоградской области передал в ведение Росимущества холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие Вооружённые силы Украины (ВСУ) и выступавшие против спецоперации, сообщила газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Судья полностью удовлетворила заявление Генпрокуратуры, распорядившись, чтобы оно было исполнено немедленно», — говорится в материале.

Так, суд в закрытом режиме рассмотрел иск Генпрокуратуры о запрете деятельности бенефициаров российского холдинга Константина Ефименко и Елизаветы Андреевой в России и удовлетворил требование о передаче подконтрольных им предприятий в ведение Росимуществу.

В материале говорится, что государству перешли компании в Волгоградской, Свердловской и Ярославской областях, а также Республике Татарстан. Среди них ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс». Все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности России, в этой связи они не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России.

Сообщается также, что Ефименко занимал пост министра транспорта и связи, а также был первым замминистра инфраструктурного развития Украины. Помимо этого, владельцы холдинга помогали ВСУ. Он использовал ресурсы компании для приобретения и поставок украинской армии беспилотников, тактических рюкзаков, медикаментов и продуктов питания.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов(«Единая Россия») предложил конфисковывать активы спонсоров ВСУ. Он отметил, что активы таких граждан должны передаваться в фонд поддержки российских военнослужащих и добровольцев.