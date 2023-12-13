Москва, 13 декабря, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему, связанную с обновлённой 5000-рублевой банкнотой, сообщили в пресс-службе Банка России.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Схему используют в последние несколько месяцев для кражи (как удалённо, так и офлайн) денег и имущества. Банк России изложил суть выявленной мошеннической схемы.

Людям звонят по телефону и сообщают, что нужно проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для «проверки» мошенники предлагают установить на телефоне официальное приложение ЦБ — «Банкноты Банка России».

При этом мошенники отправляют ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную.

«После установки приложения мошенники получают удалённый доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. И похищают деньги со всех счетов человека», — сообщили в ЦБ.

В банке пояснили, что официальное приложение «Банкноты Банка России» доступно на сайте ЦБ РФ и позволяет получить информацию об основных защитных признаках всех банкнот, в том числе как они должны выглядеть и где они расположены. Эта программа не определяет подлинность банкнот.

В пресс-службе банка сообщили другом варианте мошеннической схемы с использованием банкнот. Так, мошенники, представляясь работниками соцслужб, ходят по квартирам, убеждая жильцов обменивать старые пятитысячные банкноты на «новые», в действительности фальшивые. Иногда мошенники под предлогом обмена денег совершают квартирные кражи.

Банк России отметил, что обновлённые банкноты номиналом 100 и 5000 рублей постепенно поступают в оборот. При этом старые купюры не требуется специально обменивать на новые, поскольку в обращении параллельно будут находиться и те, и другие.

Пресс-служба регулятора дала рекомендации для тех, кто столкнулся с мошенниками: игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам, присланным незнакомым человеком. Кроме того, по любым банковским вопросам следует звонить в свой банк.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц 9 декабря рассказал в интервью ИА Регнум, что чаще от действий мошенников страдают владельцы смартфонов с операционной системой Android, поскольку на них можно устанавливать различные приложения с ненадёжных сайтов.

Он сообщил, что на телефон может попасть кейлоггер (регистрирует различные действия пользователя), который будет следить за экраном смартфона, получать его скриншоты. По словам эксперта, злоумышленники могут получить доступ к камере и к другой информации на телефоне. Он призвал не скачивать ничего с посторонних сайтов.

Источник ИА Регнум сообщил 5 декабря о новой мошеннической схеме, которая появилась из-за снегопада в Москве и Подмосковье. Мошенники, используя сервисы объявлений в интернете, начали обманывать желающих купить дешёвые снегоуборочные машины.