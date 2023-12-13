Берлин, 13 декабря, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Германии нарастает недовольство украинскими беженцами. В бюджете страны из-за них не хватает 3,25 млрд евро для пособий собственным безработным. Об этом заявил министр труда Губертус Хайль.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сейчас государство платит 520 евро взрослым и по 360 на ребёнка в месяц. Депутат бундестага от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Александр Добриндт считает, что беженцы должны работать, а пособия надо уменьшить.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц хочет тратить на украинских беженцев ещё больше средств. Вряд ли ему это удастся — в бюджете дыра в 60 млрд, сообщило «РИА Новости». Кроме того, под вопросом и обещанное увеличение финансирования киевского режима с 4 до 8 млрд евро в 2024 году.

Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер предложил возвращать беженцев на родину, чтобы их там отправляли на фронт. По его словам, в ЕС от военной службы уклоняются более 600 тысяч украинцев, в ФРГ — 220 тысяч. Это десять полноценных дивизий.

Как сообщало ИА Регнум, глава оппозиционного «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц считает, что украинских беженцев нужно заставить зарабатывать на жизнь своим трудом, а не ждать пособий. Он привёл в пример Нидерланды, где работает каждый второй украинец, Польшу, где трудятся 65% беженцев и Данию (78%) При этом, подчеркнул оппозиционер, в Германии работает лишь пятая часть украинцев. В то время как в ФРГ нашли убежище более 1 млн беженцев с Украины.

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер уверен, что правительству Германии нужно прекратить выплачивать пособия вновь прибывающим в страну украинцам. Он сказал, что нельзя менять законы, по которым беженцы уже начали получать выплаты, но призвал изменить правила для тех, кто будет приезжать в будущем. Политик призвал стимулировать мигрантов искать работу.

Ранее на возвращение на родину украинским беженцам намекнули власти Гамбурга, куда приехало большое количество беженцев с Украины. Они выразили надежду на «высокую готовность» украинцев покинуть Германию после окончания конфликта и вернуться домой.

Шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт 17 сентября заявил, что ФРГ не следует выдавать Украине беженцев для службы в Вооружённых силах Украины.