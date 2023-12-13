Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел попросил отпустить его на родину в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом 13 декабря сообщил журналист Андре Луис с Rádio Manchete.

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Вендел

По его словам, 26-летний бразилец заявил агенту, что хочет продолжить карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро «Фламенго».

«Убедите русских. Я хочу трансфер прямо сейчас», — сказал игрок.

Вендел перешёл в петербургскую команду из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за свою команду в 18 матчах, отличившись в них четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Как сообщало ИА Регнум, экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин, сейчас занимающий пост заместителя гендиректора по спортивному развитию клуба, 31 октября заявил, что хотел бы пригласить в команду нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева. Он также уточнил, что петербургская команда хотела бы избежать ухода бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

Вендел пропустил всю предсезонную подготовку петербургского клуба к сезону-2022/23. Футболист ранее мог перейти во «Фламенго», однако «Зенит» не устроило предложение бразильской команды.