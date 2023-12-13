ДНР, 13 декабря, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Военные из 17-й отдельной танковой бригады украинской армии, которая базируется в Часовом Яре (артёмовское направление), не желают участвовать в боевых действиях и занимаются мародёрством. Об этом рассказал пленный украинский боец Валерий Куряченко, его слова 13 декабря привело Министерство обороны.

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Куряченко, жители Краматорска не очень дружески относились к бойцам ВСУ и «шептались» у них за спиной.

«Некоторые командиры и солдаты у нас могли отжимать машины у людей, забирать деньги», — пояснил пленный.

Его вместе с сослуживцами прикомандировали к 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ, так как она, по его словам, понесла большие потери.

«Базировались в Часовом Яре. Там 17-я бригада мародёрничала. Они не хотят воевать и занимаются мародёрством — забирают мебель, бытовую технику», — заявил Куряченко.

Украинский военный также рассказал, что сдался в плен под Артёмовском во время ночного штурма Вооружённых сил России. Куряченко подчеркнул, что российские военнослужащие к ним нормально относились и не били.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря пленный украинский военнослужащий Назар Курьян рассказал, что из-за отсутствия офицеров их ротой командовал рядовой с позывным Херсон. Он добавил, что в их роте в ходе боевых действий осталась только треть личного состава, а во взводе — не более 11 человек.

Украинский пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово 6 декабря рассказал, что в Одессе есть военкомат закрытого типа, где содержат насильно мобилизованных. По его словам, таких людей могут в военкомате удерживать до десяти дней за колючей проволокой и под охраной.