Анкара, 13 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В проливе Дарданеллы 13 декабря приостановили судоходство из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба турецкого генуправления береговой охраны.

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В управлении уточнили, что Дарданеллы временно закрыли для транзита судов в обе стороны с 9:00 мск. Причина — сильный туман.

Турецкие власти 28 ноября объявили о временном закрытии Дарданелл из-за плохой погоды. Движение судов в обе стороны приостановили на фоне объявления жёлтого уровня угрозы в провинции Чанаккале из-за ураганов.

В начале ноября Дарданеллы закрывали для движения судов в обе стороны из-за лесного пожара в Чанаккале. Самолёты набирали воду из моря для ликвидации горения, которое угрожало жилому сектору.