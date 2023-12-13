Троицк, Челябинская область, 13 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Мэра Троицка в Челябинской области Александра Виноградова заподозрили в получении взятки, сообщил 13 декабря Telegram-канал «112».

Администрация города Троицка Мэр Троицка Александр Виноградов

«Силовики сегодня пришли с обысками в администрацию города», — говорится в сообщении.

По данным источника, силовики работают по коррупционному делу. Подробности пока не разглашались.

Как сообщило агентство URA.RU, Виноградова задержали. Основанием стало получение взятки в прошлом.

Виноградов находился под следствием в 2021 году по делу о превышении должностных полномочий. Его подозревали в причастности к передаче оборудования, принадлежащего теплоснабжающей организации. Однако его вину не доказали.

Как сообщало ИА Регнум, в августе представители силовых ведомств со стрельбой задержали мэра города Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам. При обыске в автомобиле градоначальника нашли более миллиона рублей.

В июле по подозрению в коррупции задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Помимо этого, в ноябре задержали замдиректора департамента Минприроды Алексея Яковлева.Оперативные мероприятия прошли в связи с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай».

В декабре силовики задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова.