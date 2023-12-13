Гуково, Ростовская область, 13 декабря, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Город Гуково в Ростовской области, в котором проживают свыше 60 тысяч человек, остался без водоснабжения. Причиной стало аварийное отключения света на насосной станции. Об этом 13 декабря сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции пятого подъёма Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города», ― написал глава ведомства в Telegram-канале.

Специалисты выехали на место. Пока сроки восстановления подачи воды не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря более 180 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за ледяного дождя. Отключения затронули жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Неклиновского, Азовского, Каменского и других районов. В Аксае, Ростове-на-Дону и Белокалитвинском районе ввели режим повышенной готовности.

Компания «Россети» привлекла для аварийных работ более 20 бригад специалистов из других регионов. Последствия аварии ликвидируют 163 бригады (всего более чем 500 человек) с помощью 192 единиц техники.

В тот же день без воды осталась часть Аксайского района Ростова-на-Дону. Работу водопроводной насосной станции остановили из-за аварийного отключения электроэнергии. 13 декабря Сизиков сообщил, что станции возобновили и запустили систему водоснабжения на Аксайский район и Ростов-на-Дону (Александровка). Ориентировочно подачу воды в полном объёме обещают восстановить к 14:00 (мск).