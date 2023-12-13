ДНР, 13 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Боец русской армии Алексей с позывным Бабка служил в подразделении, сформированном из мобилизованных Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми. Бойцы работали на артёмовском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Облетевшее СМИ видео, на котором закутанный боец ложкой ест снег, не имеет к нему отношения, пояснил Алексей. Но ему тоже пришлось спасаться от жажды, питаясь снежками.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Держался на снеге», — вспоминает Алексей.

После тяжёлого ранения Бабка 10 дней добирался до своих позиций, а помог ему выжить украинский боец, также раненый. Украинец перебинтовал российскому солдату раненую спину, но сам до эвакуации не дожил. Телеканал RT со ссылкой на самого военнослужащего и его мать сообщил подробности 12 декабря.

После всего пережитого раненый боец похудел на 20 килограмм и был эвакуирован в военный госпиталь, где сейчас получает всю необходимую помощь. Его состояние оценивают как среднетяжёлое, но стабильное. Помимо осколочных ранений спины, поясницы и ягодиц, Алексей получил обморожение обеих ног — не исключено, что их удастся спасти.

О своём пребывании в серой зоне говорит, что очнулся в окопе с трупами врагов. Единственным выжившим оказался боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первые пять дней военные продержались вместе, но в итоге украинский солдат скончался.

«Там была еда солёная, но я её не ел, потому что из-за этого хотелось пить. Когда я проснулся и увидел, что снег на окоп, на блиндаж (упал), я начал лепить снежки, собирать и начал есть их», — рассказал он.

Тогда Алексей собрал все силы и сумел на руках доползти до расположения ВС РФ. Там его уже считали погибшим.

«Значит, Бог дал мне ещё один шанс, шанс выжить, сказал: «Живи». И вот я здесь», — считает военнослужащий.

RT также удалось найти мать спасшегося российского бойца. Женщина рассказала, что Алексей — младший из пяти детей в многодетной семье. Сразу после школы он пошёл в армию, служил в танковых войсках. В зону СВО попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

Известно, что это уже второе ранение Бабки, до этого он попадал в военный госпиталь с контузией, полученной на поле боя. Бойцы говорят, что история Алексея — настоящий пример человечности и проявления силы духа и воли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее достоянием общественности стала история российского военнослужащего из Луганской Народной Республики с позывным Дед. Во время боёв за село Берестовое в ДНР 22 февраля он заслонил своим телом сослуживца. По словам одного из спасённых, если бы товарищ не помог, он бы погиб.

Осенью 2023 года аналогичный случай произошел в боях на авдеевском направлении. По словам военнослужащего 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз, героический поступок стал ещё более уникальным потому, что российский боец, закрывший своим телом товарищей, выжил.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил членов экипажа танка «Алёша» — лейтенанта Александра Левакова, ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Он заявил, что они выполнили невозможное: не только одержали победу в неравном бою, но и спасли товарищей, у которых подбили танк.