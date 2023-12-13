Москва, 13 декабря, 2023, 09:54 — ИА Регнум. В 2023 году сократилось число инцидентов на воздушных судах, перевозящих пассажиров и грузы. Этот показатель за 11 месяцев снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 670 случаев. Об этом 13 декабря сообщили в Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Из них число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тыс. случаев — на 2% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом в ноябре этого года число таких инцидентов сократилось на 18% ― до 40 случаев.

Согласно данным Росавиации, общее число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 400 случаев, что на 2% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря самолёт Airbus A321, летевший из Санкт-Петербурга, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Причиной стал отказ левого двигателя.

В этот же день пассажирский самолёт, летевший из Ноябрьска в Уфу, аварийно сел в Тюменской области. В момент посадки на борту находился 71 человек, информации о пострадавших на момент посадки нет.

У самолёта АН-26Б компании «ИрАэро», перевозившего 3 декабря почтовый груз, во время посадки в аэропорту Иркутска сложилась передняя стойка шасси. Самолёт следовал из посёлка Мама. На его борту находились пять членов экипажа, никто из них не пострадал.