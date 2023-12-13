Киров, 13 декабря, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Ученые ВятГУ выяснили, что использование постоянных магнитов из сплава самарий-кобальт во время значительных внешних перегрузок обеспечивает высокую надёжность работы устройств, которые распределяют «движение» тока в электрических цепях. В пресс-службе вуза сообщили, что эти исследования могут оказаться полезны для разработчиков космических и летательных аппаратов.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Как рассказали конструкторы ВятГУ, слова которых привело «РИА Новости», сейчас достижение сверхзвуковой скорости является почти что главным требованием для летательных аппаратов различного назначения, однако работа в таких условиях неизбежно сопряжена с сильными перегрузками, которые оказывают воздействие на агрегаты.

Учёные изучили проблемы надёжности переключения и фиксации конечного положения электрических контактов во время сильных перегрузок, после чего выступили с предложением модернизировать имеющиеся конструкции коммутационного электрического аппарата (КЭА) с помощью установки в них постоянных магнитов отечественного производства из сплава самарий-кобальт.

«Ведение подобных работ не редкость в отечественном электроаппаратостроении. Основная проблема состоит в их актуальности, так как большинство разработок приходится на советское время. В нашей работе мы установили, что использование самарий-кобальтовых постоянных магнитов обеспечивает высокую устойчивость КЭА к внешним воздействиям: вибрациям, ударам, перегрузкам», — заявил доцент кафедры электротехнических машин и аппаратов ВятГУ Валерий Головенкин.

По его словам, ввиду развития возможностей программного обеспечения большой интерес представляет компьютерное моделирование работы исследуемого коммутационного электрического аппарата при тяжёлых условиях эксплуатации. Учёный уточнил, что оно, в частности, позволяет прогнозировать работу электрического аппарата при пониженных температурах и близких к абсолютному нулю (в космическом пространстве).

Появление у инженеров новых конструкторских материалов и программного обеспечения даёт им возможность учитывать большое количество факторов при моделировании и неограниченно улучшать характеристики и массогабаритные показатели имеющихся российских разработок, добавили в вузе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») планируется запустить в 2025 году. Глава государства уточнил, что главной целью создания центра является изучение структуры материи и всего того, что связано с этим направлением.

Позднее в этот же день Путин согласился с необходимостью увеличения числа фундаментальных исследований в стране. Президент указал на то, что российским производителям нужно опираться на разработки отечественных специалистов.