Москва, 13 декабря, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В результате пожара в конно-спортивном клубе «Волшебный лес» в «Лосином острове» в Москве погибли 16 лошадей, сообщил 13 декабря источник ИА Регнум.

МЧС России

Удалось спасти четыре лошади.

МЧС ранее сообщило, что на пожаре погибли восемь лошадей.

Пожар вспыхнул утром в одноэтажной конюшне на востоке Москвы. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и провели проливку и разборку конструкций.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном городе Лыткарино в ночь на 13 декабря в результате пожара в жилом доме погибли девочка и двое взрослых. Квартира, где произошло возгорание, находится на первом этаже дома. Причины ЧП выясняются, сообщили в прокуратуре.