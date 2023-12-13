Москва, 13 декабря, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро «Пыхтино» завершились в ТиНАО Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, целью работ было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов», — отметил Пётр Бирюков. Кроме того, сообщил он, пространство адаптируется под запросы местных жителей. «Сейчас завершаем обустройство скейт-парка со специальным оборудованием для молодого поколения», — отметил заместитель мэра российской столицы.

В сквере между домами 7 и 9 на улице Летчика Грицевца провели благоустройство. Там, сообщил Бирюков, заменили покрытие дорожек, разместили лавочки и парковые качели. Привели в порядок двор храма Александра Невского и центра развития и творчества Русской классической школы.

Воздушные линии убрали в кабельную канализацию, дополнительно проложили почти 470 метров системы водостока. В рамках работ обустроили почти 40,2 тыс. квадратных метров газона, весной запланирована высадка около 240 деревьев и кустарников.

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы обновили почти 22,1 тыс. квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тыс. «квадратов» на проезжей части, организовали почти 350 парковочных мест, отметил Петр Бирюков. Также, по его словам, было смонтировано «150 современных фонарей и свыше 180 уличных торшеров, на пешеходных переходах разместили почти 30 опор контрастного освещения, установили три новых светофора и заменили столько же, оборудовали девять остановочных павильонов».

В следующем году обновят улицу Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7654, 7653 и 7506, пообещал заместитель мэра.