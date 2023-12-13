Копенгаген, 13 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. DR: соглашение РФ и Фарер о рыболовстве поставило Данию в глупое положение Продление договоренностей о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами, автономии в составе Дании, на фоне конфликта на Украине поставило королевство в глупое положение. Такое мнение в беседе с Danmarks Radio высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

S. Ziese via www. imago-images.de/Global Look Press

Он отметил, что ранее этому соглашению много внимания не уделяли, однако теперь эта тема внезапно стала весьма чувствительной. Сплидсбоэль отметил, что его продлили на этапе, когда многие страны коллективного Запада разрывают отношения с Россией. При этом автономия в составе королевства по-прежнему продолжает отношения с Россией.

В этой связи соглашение о рыболовстве стало частью политики безопасности, указал старший научный сотрудник. По словам Сплидсбоэля, продление договора означает, что Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.

Расположенные в Северной Атлантике Фарерские острова входят в состав Королевства Дания, но обладают широкой автономией и самостоятельно решают практически все государственные вопросы, за исключением обороны и внешней политики.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства СССР и Фарерские острова подписали в 1977 году. Оно пересматривается ежегодно и в прошлом году его продлили, несмотря на возражения со стороны ЕС и Дании и призыв бывшего главы министерства иностранных дел Фарерских островов Ениса ав Рана прекратить любое сотрудничество с Россией.

В 2022 году власти Фарерских островов разрешили России ежегодно вылавливать 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Британские рыбные хозяйства были разочарованы из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией и призвали британские власти оказать давление на островное государство.

В октябре 2023 года Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий.