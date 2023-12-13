Севастополь, 13 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщили 13 декабря в пресс-службе Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Движение морского пассажирского транспорта приостановлено», — сообщили в ведомстве.

Работа парома, приостановленная из-за плохой погоды 25 ноября, возобновила работу 12 декабря. За время приостановки специалисты проводили обследование причалов.

Днём 12 декабря ведомство сообщило о приостановке на один час движения парома в Севастополе для проведения профилактических работ. Работа парома возобновилась с 13:45 мск с выполнением рейса на 14:00 из Артбухты.