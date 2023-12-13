Москва, 13 декабря, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В России ведётся создание новой облегчённой снайперской и штурмовой винтовки в сменном калибре 308 win (7,62×51), способной вести автоматический огонь, которая должна заменить винтовку LAR-10 «Счётчик». Об этом 13 декабря рассказал основатель предприятия-разработчика новой винтовки Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Станислав Красильников/ТАСС Полуавтоматическая винтовка Лобаева «LAR-10»

«Сегодня мы ведём разработку новой самозарядной винтовки на смену «Смершу» и «Счётчику», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам основателя предприятия, новое оружие будет отличаться от названных винтовок тем, что винтовка калибра 308 win (7,62×51) будет в массогабаритных характеристиках автомата.

«Это будет лёгкая винтовка весом 3,6 килограмма, то есть на килограмм легче, чем «Счётчик» и зарубежные винтовки данного калибра», — пояснил Лобаев.

Ещё одной принципиальной особенностью новой винтовки станет возможность устанавливать сменные личинки, что позволит ей работать и как винтовка, и как автомат. При этом производство всех деталей будет на базе Lobaev Arms, что позволит вести более полный контроль над их качеством, уточнил основатель предприятия.

«Техника» будет также заменена на более надёжную — автоматика с газовым поршнем по аналогии с HK 417 и FN, но, опять же, наша винтовка будет на килограмм легче зарубежных аналогов с сохранением необходимых показателей кучности стрельбы», — отметил он.

Лобаев добавил, что выпуск первых партий нового оружия для опытной эксплуатации намечен на февраль–март 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») передал армии России партию эффективных в боях с окопавшимся противником гранатомётов ГМ-94, автоматических гранатомётов АГС-30 и пистолетов-пулемётов ПП-2000. Новую партию стрелкового оружия поставили заказчику в рамках гособоронзаказа.

В центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») сообщили об изготовлении для спецназа Воздушно-десантных войск России партии новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Изделие хорошо себя зарекомендовало в зоне спецоперации.