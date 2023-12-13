Вашингтон, 13 декабря, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Поездка лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон не принесла желаемых результатов. Украинский политик не смог убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Об этом 13 декабря заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева», ― сказал дипломат, слова которого опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он подчеркнул, что новые антироссийские санкции и поставки вооружений не помогут Киеву. По его словам, это не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

«А вот американцы рискуют ещё больше увязнуть в трясине украинского конфликта», ― подчеркнул посол.

Более того, заявил он, это принесёт лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей, причём не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира.

Антонов также указал на то, что рестрикции и поставки продукции военного назначения на Украину не повлияют на внешнеполитические приоритеты России.

Как сообщало ИА Регнум, визит Зеленского в США состоялся 11–12 декабря. Накануне он посетил Конгресс США, где выступил с речью и провёл встречи с сенаторами от обеих партий и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Член Сената Эрик Шмитт заявил, что это выступление не привнесло какой-либо новой информации. Он назвал речь Зеленского «старым хламом». Парламентарий также подчеркнул, что для него и его коллег есть более важные темы, чем то, о чём говорил Зеленский.

В тот же день состоялись переговоры украинского политика с президентом США Джо Байденом. На встрече он заявил, что хочет как можно скорее начать работу с замороженными российскими активами, общую стоимость которых он оценил в $300 млрд. Зеленский отметил, что все средства пойдут на защиту Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский прибыл в США, чтобы уговорить Белый дом продолжать финансирование Украины. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал, что Киев требует от Вашингтона $61 млрд, чтобы боевые действия в зоне проведения спецоперации не прекращались.