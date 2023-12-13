Ивантеевка, Московская область, 13 декабря, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 13 декабря пожар на складе в подмосковной Ивантеевке потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших нет.

Пожар в Ивантеевке, входящей в городской округ Пушкинский, вспыхнул поздно вечером 12 декабря на складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. С. Г. Лукина.

Площадь пожара составила 2800 кв. м, на складе обрушилась кровля. Затем пожар локализовали. В борьбе с огнём участвовали свыше 60 специалистов и 24 единицы техники.