Мариуполь, ДНР, 13 декабря, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В Мариуполе заработал металлургический комбинат имени Ильича, где во время боевых действий в городе долгое время укрывались украинские военные. На предприятии после разминирования запустили три цеха. Об этом 13 декабря сообщил первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

Александр Сухов/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он добавил, что сейчас на производстве работают 3,7 тыс. человек. При этом, по его словам, в будущем штат сотрудников расширят до 24 тыс. человек.

Солонарь уточнил, что, согласно подготовленному плану, процесс восстановления завода предусматривает четыре этапа.

«К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления», ― сказал первый замдиректора предприятия.

Он уточнил, что здесь производят профлист, гнутый уголок, также гнутый швеллер. Третий запущенный цех ― копровый, где готовят к плавке лом чёрных металлов.

Как сообщало ИА Регнум, группировка российских войск и подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских националистов 15 апреля 2022 года.

В мае прошлого года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что комбинат имени Ильича восстановят. А вот промышленную зону завода «Азовсталь», где укрывались боевики Мариупольского гарнизона ВСУ, ожидает снос. В июне стало известно, что завод полностью разминировали.

Мариупольский металлургический комбинат — крупнейшее промышленное предприятие на территории Приазовья и бывшей Донецкой области Украины.