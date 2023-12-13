Вашингтон, 13 декабря, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку, собравшись задавать вопросы журналистам в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который прибыл на переговоры в Белый дом.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Американский лидер заявил, что он и его гость зададут прессе по два вопроса. Сразу же после этого высказывания глава государства исправился и, смеясь, сказал, что помнит журналиста, который должен первым задать вопрос.

Затем Байден обратился к одному из репортеров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла Джо Байдена за то, что он начал путаться в подсказках на телесуфлере. Речь идёт о выступлении главы Белого дома в американском городе Лас-Вегасе (штат Невада).

На этом мероприятии, Байден, говоря о размере вложений в инфраструктуру США, запутался в числах. Журналистка отметила, что президент умолчал о проблемах, с которыми столкнулись Соединённые Штаты.

Панахи предположила, что любые слова Байдена теперь можно воспринимать как ложь.