Вашингтон, 13 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Способность стать вице-президентом США в случае победы на выборах в 2024 году Дональда Трампа поставил под сомнение известный журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в ходе своего выступления 12 декабря в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет»,— пояснил Карлсон.

Журналист признался, что раньше не делал ничего подобного и не может представить, что проводит с политиками огромное количество времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналист Такер Карлсон признался в своём намерении поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Карлсон заявил о своей полной уверенности в невиновности экс-главы Белого дома и о намерении возглавить протесты в его поддержку.

Трамп же, в свою очередь, никогда не скрывал своей симпатии к экс-ведущему Fox News и публично заявил, что может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента в случаев своей победы в 2024 году.