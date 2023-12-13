Такер Карлсон засомневался в своей способности стать вице-президентом США
Вашингтон, 13 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Способность стать вице-президентом США в случае победы на выборах в 2024 году Дональда Трампа поставил под сомнение известный журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в ходе своего выступления 12 декабря в соцсети Х.
«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет»,— пояснил Карлсон.
Журналист признался, что раньше не делал ничего подобного и не может представить, что проводит с политиками огромное количество времени.
Ранее ИА Регнум сообщало, что журналист Такер Карлсон признался в своём намерении поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа.
Кроме того, Карлсон заявил о своей полной уверенности в невиновности экс-главы Белого дома и о намерении возглавить протесты в его поддержку.
Трамп же, в свою очередь, никогда не скрывал своей симпатии к экс-ведущему Fox News и публично заявил, что может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента в случаев своей победы в 2024 году.