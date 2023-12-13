Москва, 13 декабря, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию в России, сообщает газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Инициатива может быть рассмотрена уже 13 декабря. Авторы документа отмечают, что, согласно действующему законодательству, мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет, и женщинам со стажем 37 лет может назначаться страховая пенсия по старости на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста.

Депутаты предлагают снизить размер такого стажа до 37 лет и 32 лет соответственно. При этом досрочный выход на пенсию возможен, как и прежде, только по достижению мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет.

Авторы инициативы считают, что эта мера будет стимулировать работающих граждан выбирать сферу с «белой» заработной платой и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал об эффекте, которого ожидают составители документа.

«По оценкам экспертов, такая мера позволит вывести из «серой» зоны до 50% заработной платы, что не только превысит дополнительные затраты, связанные с фактическим снижением пенсионного возраста у граждан, которые получат право на досрочный выход на пенсию, но и позволит повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ввела новые, улучшенные методы статистического учёта численности пенсионеров в России и сумм назначенных им пенсионных выплат. По словам экспертов, такое нововведение позволит лучше оценивать нагрузку по начислениям при будущих индексациях пенсий в регионах РФ.

В октябре специалист Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, как записи в трудовой книжке могут отразиться на размере начисляемой пенсии. Речь идёт об ошибках, нечитаемых печатях или исправлениях без подтверждения.