Вашингтон, 13 декабря, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Ложное утверждение о том, что Россия в течение 2023 года не заняла ни одного украинского посёлка в зоне боевых действий, сделал глава Украины Владимир Зеленский 12 декабря в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — указал глава киевского режима.

Заявление украинского главы не соответствует действительности, так как в мае, по данным Минобороны России, российскими силами полностью был освобождён город Артёмовск (Бахмут) в ДНР. Затем в августе российские войска продвинулись на купянском направлении, а в конце ноября Минобороны подтвердило информацию об освобождении посёлка Артёмовское (Хромово) в ДНР, расположенного западнее Артёмовска.

Согласно данным, которые издание The New York Times приводило в сентябре, за девять месяцев боевых действий в зоне спецоперации на Украине из рук в руки перешло около 1300 кв. километров территории. Российские войска заняли на 489 кв. километров территории больше, чем украинские.

Глава Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джозефом Байденом на фоне блокировки Конгрессом запроса Белого дома на выделение средств из бюджета для военной помощи Украине и Израилю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский лидер Байден назвал победу Украины в военном конфликте непременным условием для вступления в военной блок НАТО.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что администрация США в ускоренном темпе приближается к пределу, за которым у неё не останется возможности оказывать помощь Украине, если Конгресс не одобрит дополнительных бюджетных ассигнований для Киева.