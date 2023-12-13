Новый, 658-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован мощными взрывами в Киеве. В украинской столице и регионах с 05:01 (06:01 мск) 13 декабря объявлялась воздушная тревога, информирует украинское министерство цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Поражены оказались как минимум несколько объектов инфраструктуры — жители жалуются, что часть города осталась без водоснабжения», — написал в своём Telegram-канале российский журналист и ведущий Руслан Осташко.

Тем временем замаскированные позиции и скопление боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили на купянском направлении расчёты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» российских войск.

На данном участке фронта проявили себя и зенитчики, сбив из ЗРК «Тор-М2» украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разведывательного типа.

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