Вена, 13 декабря, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Австрия впервые получила в октябре из России 90% всего импортируемого природного газа, сообщила газета Kronen Zeitung (KZ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Журналисты отмечают, что речь идёт о рекордном значении с того момента, как австрийский государственный регулятор E-Control стал вести статистику поставляемого сырья.

Аналитический центр Austria Agenda утверждает, что Австрия ежемесячно перечисляет за газ около 240 млн евро. Кроме того, в публикации говорится, что страна по-прежнему импортирует такое количество голубого топлива, которое поставлялось в 2007–2008 годах.

Самый большой объём ввезённого сырья пришелся на 2020 год.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября австрийский канцлер Карл Нехаммер признал, что Австрия пока не может отказаться от закупок российского газа, несмотря на то, что для Вены использование этого сырья является неприемлемым с моральной точки зрения. Вместе с тем он отметил, что для властей является приоритетным обеспечение безопасности энергоснабжения страны.

Он также заявил, что в 2022 году Австрия начала уменьшать зависимость от газа из РФ. Нехаммер также напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV есть контракты с российской компанией «Газпром» и срок некоторых таких соглашений истекает только в 2040 году.