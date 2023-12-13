Москва, 13 декабря, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Бойцы российской гвардейской танковой армии с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» сбили украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) разведывательного типа на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

«Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — отмечается в сообщении, текст которого приводит «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что уничтоженный дрон применялся украинскими военными для наведения артиллерии. Начальник расчёта с позывным Оренбург рассказал об использовании «Тор-М2» для обезвреживания вражеских БПЛА.

«Работаем ежедневно. От трех до пяти целей сбиваем. Только за последние полгода расчетом ЗРК сбито большое количество различных беспилотников, в том числе «Лелека-100», «Фурия», «Валькирия». Считать их нет смысла. Их сейчас уже практически нет, видимо, заканчиваются у противника», — сказал военнослужащий.

«Тор-М2» способен вести огонь сразу по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Этот комплекс прикрывает не только позиции российских войск на передовой, но и защищает от атак населённые пункты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Минобороны обнародовало видеозапись, на которой демонстрировалось, как ЗРК «Тор-М2» сбивают ракеты, выпущенные украинской армией. На кадрах также показывалось, как оператор комплекса обнаруживает воздушные цели на расстоянии 9,9 км.

В марте стало известно, что в зоне проведения спецоперации успешно применяется арктический вариант ЗРК «Тор» — «Тор-М2ДТ». Его используют подразделения Северного флота России.