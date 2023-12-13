Рамалла , 13 декабря, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта приветствовало палестинское движение ХАМАС. Об этом 13 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

Как отметил официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк, ХАМАС призывает международное сообщество оказать давление на власти Израиля, чтобы добиться от них соблюдения резолюции Генассамблеи ООН. Ар-Ришк подчеркнул, что Израиль должен прекратить агрессию, геноцид и этнические чистки в отношении народа Палестины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газе, освобождении без предварительных условий всех заложников и обеспечении гуманитарного доступа в палестинский анклав.

В пользу инициативы, разработанной Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, включая Россию, Китай и ОАЭ. Против высказались десять стран, среди них — США, Израиль, Австрия. Воздержались 23 страны, в том числе Великобритания, Украина, Германия, Грузия.

Совет Безопасности ООН уже рассматривал 78 декабря резолюцию, составленную Объединёнными Арабскими Эмиратами и требующую немедленно прекратить огонь в Газе. США заблокировали принятие документа.