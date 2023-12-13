Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций требует от бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма компенсацию в размере более $63,6 млн за неудачные инвестиции, осуществленные за время работы этого экс-чиновника. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на судебные документы.

Штаб ООН

Точная сумма составляет $63 626 806. ООН грозит отставить Ваншельбойма без пенсии от организации в случае, если он не выплатит указанную компенсацию.

В публикации говорится, что экс-чиновник имеет украинское гражданство. Сам Ваншельбойм обратился в судебную систему ООН отменить решения об увольнении и штрафе. Слушания по этому вопросу должны пройти в 2024 году.

New York Times также проинформировала, что в распоряжении Ваншельбойма находились миллионы долларов, собранные с других агентств организации за строительные работы. Экс-замгенсека и его начальница Грете Фаремо направили около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком.

Ваншельбойм и Фаремо познакомились с предпринимателем на вечеринке. Вложения оказались неудачными, поскольку удалось окупить только 10% от всей суммы.

После этого началось внутреннее разбирательство, в ходе которого Ваншельбойма уволили, а инвестиционную программу, созданную им с Фаремо, закрыли.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2018 года стало известно о проводимом ООН расследовании, которое помогло выявить многомиллионную коррупцию и отсутствие подотчетности в программе помощи беженцам в Уганде. Проверкой, которая началась в июле 2016 года, занималось Управление служб внутреннего надзора всемирной организации.

В отчете по итогам расследования говорилось об обнаружении завышенных платежей, случаев коррупции и мошенничества.