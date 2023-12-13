София, 13 декабря, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Акциз на транзит российского газа по территории Болгарии обещал отменить экс-премьер Бойко Борисов в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 12 декабря рассказал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, сообщает агентство MTI.

Иван Шилов ИА Регнум Болгария газ

Пресс-секретарь венгерского премьера уточнил, что 12 декабря состоялся телефонный разговор между Борисовым и Орбаном.

«В разговоре Бойко Борисов подтвердил, что достигнута межпартийная договоренность о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит штрафной тариф на транспортировку газа, который представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности Венгрии», — пояснил Хаваши.

Кроме того, Хаваши отметил, что политики обсуждали вопрос присоединения Болгарии к Шенгенской зоне, имеющий ключевое значение для страны. В разговоре Бойко указал, что Болгария уже выполняет все условия, необходимые для вхождения в Шенгенскую зону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Болгарии депутаты парламента устроили стычку, не согласившись с отправкой на Украину около 100 списанных бронетранспортёров. Оппозиция и правящая партия в ходе дебатов достаточно резко высказались по поводу несоответствия национальным интересам Болгарии передачи Киеву списанной техники.