Москва, 13 декабря, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня смерти военнослужащего, говорится в поправке, текст которой опубликовали в электронной базе Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Речь идёт о социальных выплатах для приобретения или строительства жилья для семей бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые погибли в зоне СВО.

Эту инициативу внесли в Госдуму марте. В июле депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Поправка, информацию о которой обнародовала Госдума, уточняет сроки предоставления таких выплат.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября президент России Владимир Путин предложил включить участников спецоперации и членов их семей в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации. Речь идет о сумме до 100 тысяч рублей.

Ряд российских регионов ещё год назад стали включать в подобные программы военнослужащих и их семьи. При этом на Ямале с 1 июля 2023 года увеличили сумму таких выплат до 300 тысяч рублей.

В середине Минобороны России проинформировало о порядке представления компенсаций всем военным пенсионерам, которые поступили на службу после начала спецоперации или оказались призваны в рамках частичной мобилизации.