Вашингтон, 13 декабря, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Профильный комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию о продолжении расследования по вынесению импичмента американскому президенту Джо Байдену, сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В пользу этого решения проголосовало девять конгрессменов, а против — четверо. В резолюции говорится, что бюджетный, надзорный и судебный комитеты Палаты представителей должны продолжить расследование в отношении Байдена и членов его семьи.

Им необходимо выяснить, имеются ли достаточные основания для отстранения Байдена от власти. В рамках расследования указанные комитеты получат расширенные полномочия по обеспечению явок в суд всех лиц, которые причастны к расследованию.

Дело, которое ведут в Конгрессе, касается предполагаемой вовлеченности Байдена в деловые операции его родственников, которые могли использовать положение президента в своих интересах для извлечения выгоды. Расследование против американского лидера инициировал бывший спикер Палаты представителей Кевина Маккарти перед тем, как его сняли с этой должности.

Он действовал в обход голосования, которое являлось необязательным на начальном этапе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря телеканал Fox News привел комментарии экспертов о скандале с Хантером Байденом — сыном действующего президента США. Они предположили, что ситуация становится «ядерной бомбой» для самого Джо Байдена и напоминает события с 42-м американским лидером Биллом Клинтоном, который оказался вовлечён в скандал со стажёром Белого дома Моникой Левински.

Эксперты считают, что действующий глава государства солгал общественности о махинациях своего сына так же, как это сделал в своё время Клинтон, отвергая роман с Левински.