Вашингтон, 13 декабря, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в действующем конфликте без помощи США. Он беседовал с прессой на встрече с американским президентом Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

С Зеленским говорила на эту тему сотрудница агентства Bloomberg. По словам репортёра, глава киевского режима после её вопроса просто пожал плечами, ничего не сказав.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы уговорить Белый дом продолжать финансирование Украины. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь написал, что Киев требует от Вашингтона $61 млрд, чтобы боевые действия в зоне провидения спецоперации не прекращались.

13 декабря лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предупредил, что американские парламентарии вряд ли успеют одобрить дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества (празднуется 25 декабря). Он напомнил, что этот вопрос напрямую увязан с решением миграционного кризиса на южной границе Соединённых Штатов.