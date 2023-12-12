Вашингтон, 13 декабря, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Мнение американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Украина потеряет новые территории в случае отказа от мирных переговоров, поддержал миллиардер Илон Маск 12 декабря в принадлежащей ему соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Сакс опубликовал в соцсети Х прогноз о дальнейшей судьбе Украины. По мнению бизнесмена, украинские власти навсегда потеряли Крым, Донбасс, часть Запорожья и Херсонской области. Более того, Сакс предположил, что в случае, если Киев не заключит мирное соглашение с Москвой, то дополнительно потеряет Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и другие территории.

Как указал Сакс, так называемые показные патриоты, думающие, что действуют на благо Украины, на самом деле расчленяют страну.

«По моему мнению, ваша оценка точна», — такой комментарий оставил Маск под публикацией Сакса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве.

В свою очередь экс-сотрудница Госдепартамента США Энн Райт на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, в подрыве мирного диалога между Киевом и Москвой обвинила Вашингтон и указала, что США должны работать во имя мира, а не предпринимать попыток его разрушить.