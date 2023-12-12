Вашингтон, 13 декабря, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Уже никто не пытается скрывать информацию о том, какие именно силы заинтересованы в украинском конфликте, написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, убитого в 1963 году в ходе покушения.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Так политик оценил визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Кеннеди-младший прикрепил к своему сообщению фотографию, на которой глава киевского режима изображён в окружении представителей американского военно-промышленного комплекса.

По словам политика, речь идёт об обмане, который уже раскрыт. Кеннеди-младший также задался вопросом, решились бы США отправить бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев в апреле 2022 года, если бы украинская сторона действительно оборонялась. Он напомнил, что вмешательство экс-главы британского правительства тогда привело к срыву предварительных договоренностей о мире между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы провести переговоры о дальнейшей помощи Украине со стороны Вашингтона. Он провел встречи с американскими сенаторами и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, а также выступил в Конгрессе Соединённых Штатов.

Кроме того, глава киевского режима прибыл в Белый дом, чтобы провести встречу с президентом США Джо Байденом. 12 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы уговорить американские власти не прекращать финансирование Украины.