Вашингтон, 12 декабря, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Израильская армия приступила к закачке воды из Средиземного моря в систему туннелей радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Ayal Margolin/Global Look Press

Источники журналистов считают, что для затопления комплекса потребуется несколько недель. Авторы публикации напомнили, что в ноябре Израиль установил пять насосов, а после задействовал ещё два таких устройства и проверил их работу.

В статье отмечается, что ряд должностных лиц из администрации США опасается, что использование морской воды может ни к чему не привести и лишь повлияет на запасы пресной воды в палестинском анклаве. Другие американские чиновники полагают, что затопление системы туннелей должно помочь уничтожить часть этого комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря радиостанция Kan со ссылкой на источник проинформировало, что военная операция армии Израиля в Газе займёт ещё не менее двух месяцев. По данным журналистов, израильские войска всё это время будут пытаться заключить сделку, чтобы освободить остающихся в плену ХАМАС заложников.

При этом радиостанция утверждает, что после завершения интенсивных боевых действий договорённости с радикалами не рассматриваются.