Владикавказ, 12 декабря, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Уголовное наказание в виде 20 лет лишения свободы грозит двоим сотрудникам полиции из Северной Осетии и их знакомой за свёрток с наркотиками, который они подбросили невиновному лицу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дмитрий Коробейников / РИА Новости

«По версии следствия, двое сотрудников одного из районных отделов полиции при посредничестве своей знакомой, имеющей наркозависимость, подбросили наркотики гражданскому лицу. За это ей было обещано вознаграждение в виде наркотического средства для личного употребления», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что так полицейские надеялись повысить раскрываемость преступлений, чтобы получить продвижение по службе в правоохранительных органах. Сотрудники полиции передали свёрток с наркотиками своей сообщнице, которая подбросила этот предмет в сумку знакомому.

После этого полицейские задержали мужчину и обнаружили у него сверток с запрещёнными веществами в ходе досмотра. Прокуратура Правобережного района Северной Осетии уже вынесла обвинения всем фигурантам уголовного дела.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 (пособничество в превышении должностных полномочий)», — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства направили уголовное дело в Правобережный районный суд республики.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября появилась информация о том, что в Ульяновской области два майора полиции инсценировали преступление с хищением средств. Противоправные действия полицейских были выявлены сотрудниками управления ФСБ по региону в ходе проверки.

В отношении фигурантов расследования заведено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Полицейским грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.