София, 12 декабря, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Демонтаж памятника Советской армии начался в Софии по распоряжению властей Болгарии. Об этом 12 декабря сообщила болгарская газета The Sofia Globe.

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К сносу памятника, установленного в 1954 году в знак признательности советским воинам-освободителям, приступили утром 12 декабря. Планируется разрезать бронзовые фигуры, стоящие на пьедестале, на части весом не более четырёх тонн каждая.

Уточняется, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева подписала указ о сносе памятника на основании последней проверки его состояния. Якобы по результатам проверки на памятнике были найдены трещины и эрозия, представляющие опасность для людей. По словам Тодевой, после демонтажа фигуры будут переданы в собственность государства.

На момент начала демонтажа вокруг места, где установлен памятник, было развёрнуто оцепление полиции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга указала на непростительность действий властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии. Захарова подчеркнула, что власти Болгарии «без всякой застенчивости» проигнорировали предложения России провести консультации по дальнейшей судьбе монумента.

Памятник Советской армии в Софии — самый впечатляющий из множества мемориалов, расположенных на территории Болгарии. Споры о его демонтаже и переносе велись давно, однако благодаря сопротивлению Болгарской социалистической партии и её сторонников работы по демонтажу постоянно откладывались. В марте текущего года депутаты городского совета Софии большинством голосов поддержали инициативу правых политобъединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Софии приступили к сносу монумента, воздвигнутого в честь советских воинов-освободителей.

В свою очередь, врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов 5 декабря уточнил, что на сегодняшний день в Европе демонтировали свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.