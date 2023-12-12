Москва, 12 декабря, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Торжественные церемонии вручения российских паспортов участникам «Движения первых» прошли 12 декабря в Совете Федерации Федерального Собрания РФ и на ВДНХ, говорится в пресс-релизе общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых».

На мероприятия, которые проводились в рамках программы «Мы — граждане России», прибыли школьники из 22 регионов страны. Им вручали паспорта представители Совете Федерации и МВД РФ.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров рассказал о программе, которую проводит его организация.

«Программа «Мы — граждане России», которую «Движение первых» реализует при поддержке Министерства внутренних дел РФ — важная работа по развитию гражданственности среди молодого поколения. В этом году её участниками стали около 60 000 подростков из более чем 2000 муниципалитетов. Ко Дню Конституции Российской Федерации мы провели церемонии по вручению паспортов 14-летним подросткам во всех регионах страны. Торжественное вручение паспорта — это то важное событие, которое помогает каждому юному гражданину осознать свою связь со страной, её культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединённого общими ценностями и идеалами», — заявил он.

В Совет Федерации прибыли 16 участников «Движения первых». Для них провели специальную экскурсию, после которой школьники встретились с представителями верхней палаты российского парламента, а также МВД РФ и «Движения первых».

На встрече присутствовали Григорий Гуров, а также председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Кирилл Адзинов. Школьники представили информацию о своей деятельности и проектах в рамках молодёжной организации, а также рассказал о своих профессиональных планах. В завершении мероприятия подросткам пожелали удачи и дали им ценные наставления.

В ходе торжественной церемонии паспорта школьникам вручал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он заявил участникам движения о важности этого документа.

«Сегодня Совет Федерации, Верхняя палата российского Парламента, празднует 30 лет своего создания в соответствии с принятой в 1993 году Конституцией Российской Федерации. Мы стараемся создать для вашего поколения условия, чтобы вы могли реализовать свои идеи, чувствовать себя уверенными, в безопасности. Все зависит только от вас самих. Этот день очень важен для каждого из нас. Те, кто получал паспорт раньше, знают, какое значение несет в себе статус гражданина Российской Федерации. Вы принесли присягу, произнесли слова клятвы, которые, я уверен, вы будете помнить всю жизнь. Мы все — граждане нашей общей и великой родины, граждане России», — подеркнул сенатор.

Кроме того Косачев поблагодарил школьников за активную поддержку и помощь с их стороны российским военным, которые находятся в зоне провидения специальной военной операции. Перед подростками также выступил первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

«Вы должны сейчас думать об очень важных вещах: о здоровье своих близких, их безопасности, о возможности жить, радоваться и развиваться. Хочется пожелать, чтобы вы гордо шли по жизни. Вы будущее нашей страны, актив «Движения первых». Вы способны на многое, и я уверен, что уже через несколько лет вы будете широко известны сначала у себя в регионах, а потом и по всей стране. Мы верим, что в будущем вы станете профессионалами и будете нужными и полезными для страны гражданами», — отметил генерал-майор полиции.

На ВДНХ, где проводится выставка-форум «Россия», участникам «Движения первых» паспорт вручали паспорта заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ полковник полиции Геннадий Кудряшов и советник председателя правления «Движения первых» Максим Гулин. Подростки, которые получили документы, торжественно пообещали быть патриотами России, служить Отечеству и нести ответственность за судьбу страны.

Школьница из Ростовской области Олеся Куракова выразила благодарность своей семье за помощь в наставничестве и наполнила, что 2024 год станет Годом семьи в РФ.

«Я родом из маленького города Шахты, я корреспондент регионального медиацентра Ростовской области. Хотела бы поблагодарить своего наставника, благодаря которому я могу бесстрашно выступать на публике, благодаря которому я активно развиваюсь в медиа, благодаря которому всегда знаю, что у меня будет поддержка. Это моя мама. 2024 год — это год семьи. Для меня это очень важная тема, потому что семья — это те люди, которые подставят плечо, помогут и направят в нужны момент, поддержат в любом начинании. Я не побоюсь сказать, что сейчас здесь сижу только благодаря поддержке своей семьи. Спасибо им за все!», — сказала

В рамках программы «Мы — граждане России!» по всей стране проходят торжественные церемонии, на которых официальные лица и почетные гости вручают школьникам российские паспорта. В ходе беседы с чиновниками подростков информируют о том, что такое гражданское общество, а также какие права и обязанности появляются у них, как у граждан. За полгода в программе поучаствовали около 60 тысяч детей из всех регионов.

Российское движение детей и молодёжи образовалось по распоряжению президента России Владимира Путина. 20 июля 2022 года прошло учредительное собрание этой организации.

С 18 по 20 декабря 2022 года состоялся I съезд указанного движения, на котором оно получило своё название по результатам голосования. На собрании также были утверждены 12 направлений работы и 11 общих ценностей движения, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Основными миссиями участников стали: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении» и «Быть первыми».