Астана, 12 декабря, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Современный мир как никогда близок к ядерной катастрофе, и для её предотвращения требуется политическая воля глобального уровня, заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 декабря на седьмом заседании «Астана клуба».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — сказал он.

Назарбаев напомнил, что он для снижения ядерной угрозы ещё в ноябре 2019 года предложил создать Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность. Экс-президент призвал к активизации всех членов антиядерного движения.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 1 декабря во время беседы с рабочими заявил о способности «взорвать весь мир». Позже он уточнил. Что имел в виду ядерное оружие.

Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября заявил, что Запад после того, как спровоцировал кризис в Европе, пытается нарастить конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава минобороны подчеркнул, что такая политика вовлекает в противостояние страны, обладающие ядерным оружием, и это в несколько раз увеличивает стратегические риски.