Вашингтон, 12 декабря, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты внесли в санкционный список более 200 компаний и 23 физлица, в том числе российских бизнесменов Ивана Таврина и Владислава Свиблова, а также «Экспобанк» и компанию Kismet Capital Group, владеющую сервисом «Авито». Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба минюста США.

Иван Шилов ИА Регнум

Под санкции в том числе попали «Объединённая инвестиционная группа», «Газпром Линде Инжиниринг», «Камчатское золото», НПО «Полёт», судоходная компания «Азия», Институт морского приборостроения и робототехники, Вологодский подшипниковый завод и Брянский химических завод 50-летия СССР и другие.

Также Вашингтон ввёл ограничения в отношении главы Завода имени Дегтярёва Андрея Казазаева и гендиректора Нижегородского машиностроительного завода Василия Шупранова.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани заявила, что Лондон не намерен отменять антироссийские санкции после завершения СВО на Украине. Королевство сохранит ограничения, чтобы помешать России восстанавливать военный потенциал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря, комментируя санкционную политику Запада, заявил, что в Кремле чётко понимают стремление США и их союзников сохранять антироссийские санкции в течение долгих лет. Он подчеркнул, что в Москве власти учитывают это обстоятельство при планировании действий.